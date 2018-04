General Electric : au-dessus des attentes au 1T

20/04/2018 | 13:01

Dévoilés ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du premier trimestre de General Electric ont été marqués par une perte par action de 14 cents, à comparer à une perte d'un cent un an auparavant.



Sur une base ajustée, le conglomérat américain a cependant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 16 cents, en croissance de 2 cents et alors que le marché anticipait au contraire une baisse à 14 cents.



Le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 26,88 milliards de dollars au terme des 3 premiers mois de 2017 à 28,66 milliards, un niveau là aussi supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



'GE' a au surplus confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels.





