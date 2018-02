General Electric se sépare de ses activités d'éclairage à l'étranger

Données financières ($) CA 2018 122 Mrd EBIT 2018 12 336 M Résultat net 2018 7 761 M Dette 2018 62 768 M Rendement 2018 3,22% PER 2018 17,67 PER 2019 16,26 VE / CA 2018 1,57x VE / CA 2019 1,54x Capitalisation 129 Mrd Graphique GENERAL ELECTRIC COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GENERAL ELECTRIC COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 18,7 $ Ecart / Objectif Moyen 26% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre John L. Flannery Chairman & Chief Executive Officer Daniel Janki Treasurer & Senior VP-Global Operations Jamie S. Miller Chief Financial Officer Jim Fowler Chief Information Officer Victor Abate Chief Technology Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GENERAL ELECTRIC COMPANY -14.61% 129 214 3M -1.70% 138 181 SIEMENS -5.91% 115 794 HONEYWELL INTERNATIONAL -3.17% 112 386 ILLINOIS TOOL WORKS -3.00% 55 450 JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 1.52% 44 788