GENERAL MILLS : abaisse sa prévision de bénéfice par action 2018 en raison de coûts plus élevés

General Mills a abaissé sa prévision de bénéfice par action 2018, désormais attendu stable ou en croissance de 1% à changes constants. Le groupe agroalimentaire ciblait jusque-là une croissance de 3 à 4%. Cette révision est notamment liée à la prise en compte de coûts logistiques plus élevés que prévu initialement. General Mills maintient en revanche sa prévision d'une croissance organique "en ligne" avec celle de 2017.Au troisième trimestre, clos fin février, de son exercice 2018, General Mills a multiplié par 2,6 son bénéfice net, à 941,4 millions de dollars, soit 1,62 dollar par action. Le groupe met particulièrement en avant l'impact positif de la réforme fiscale sur ses résultats. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action de General Mills à fin février était de 79 cents. Son chiffre d'affaires pour la période a progressé de 2% à 3,88 milliards de dollars. Sa croissance organique a été de 1%.Le consensus FactSet prévoyait un bénéfice par action de 78 cents et 3,87 milliards de dollars de ventes.