General Mills : élection au conseil d'administration

10/05/2018 | 13:53

Le groupe agroalimentaire General Mills annonce l'élection comme nouveau membre de son conseil d'administration de Maria Sastre, qui était plus récemment directrice opérationnelle de la société de maintenance aéronautique Signature Flight Support.



Avant d'occuper ce poste, où elle était en charge du réseau mondial de centres, Maria Sastre a travaillé chez Royal Caribbean Cruises et a occupé diverses positions chez les compagnies United Airlines, Continental Airlines et Eastern Airlines.



