GENERAL MOTORS : JPMorgan surpondère toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan réitère aujourd’hui son opinion Surpondérer sur le titre General Motors, assortie d’un objectif de cours de 55 dollars, dans le sillage de résultats du premier trimestre 2018 supérieurs à ses attentes et à celles du consensus. Le bureau d’études salue également le succès de la négociation avec le gouvernement de la Corée du Sud et les syndicats de la filiale déficitaire GM Korea. Ces éléments pavent la route vers une année 2019 dépassant les attentes du consensus en termes de bénéfices, estime l’analyste.Enfin, le broker américain avoue ne pas comprendre pourquoi le consensus se trouve être si pessimiste au sujet de GM pour l'exercice 2019. Pour lui, 2018 est supposée constituer l'année de transition du constructeur et non 2019.Au final, GM reste une des valeurs favorites de JPMorgan.