GENERAL MOTORS : les négociations ont échoué en Corée du Sud mais pourraient reprendre

GM Korea et les syndicats ne sont pas parvenus à un accord visant à éviter le dépôt de bilan. Dan Amman, président de General Motors (GM), avait affirmé qu'il fallait parvenir avant aujourd’hui à un accord sur une restructuration financière à long terme des activités de GM en Corée du Sud pour leur éviter un probable dépôt de bilan. Pourtant, les négociations reprendraient demain et se poursuivraient jusqu'à lundi, rapporte Reuters, qui se base sur une source syndicale.Depuis février dernier, une restructuration est en cours chez GM Korea, qui s'avère déficitaire. Le constructeur automobile souhaite obtenir des concessions des salariés et du gouvernement sud-coréen.GM avait annoncé, le 13 février dernier, la fermeture de son site de Gunsan, en Corée du Sud, d'ici la fin du mois de mai 2018."C'est un premier pas nécessaire mais difficile dans la restructuration de nos activités en Corée du Sud", avait commenté Kaher Kazem, le responsable de GM en Corée.