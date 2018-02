GENERAL MOTORS : poursuit son rallye boursier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Motors poursuit sur sa bonne lancée d'hier et progresse de 2,83% à 43 dollars à Wall Street. Le constructeur automobile américain avait dévoilé des résultats du quatrième trimestre 2017 supérieurs aux attentes des analystes. Revenant sur la valeur aujourd’hui, JPMorgan a réitéré sa recommandation Supondérer et un objectif de cours de 56 dollars. GM fait d’ailleurs partie de sa liste de valeurs favorites.Le bureau d'études explique que cette performance découle des solides bénéfices enregistrés en Amérique du Nord par la firme, malgré la baisse de sa production de véhicules dans la région (-13%). Le broker salue une structure des coûts plus flexible. Enfin, il voit dans ses bons résultats la preuve que GM a bel et bien significativement abaissé son seuil de rentabilité comme il l'affirmait.