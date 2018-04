GM : arrête ses points mensuels sur les ventes

03/04/2018 | 15:21

General Motors annonce l'arrêt de la publication de ses ventes de véhicules sur une base mensuelle, jugeant que les lancements de produits, la météorologie et le nombre de jours ouvrables les rend trop volatiles.



'Trente jours ne constituent pas une durée suffisante pour distinguer les dynamiques de ventes des fluctuations à court terme sur un marché très vigoureux et hautement concurrentiel', explique le groupe de Detroit.



Cette décision du constructeur automobile prend effet immédiatement, et ses ventes seront présentées sur une base trimestrielles à partir de juillet.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.