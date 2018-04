General Motors : GM arrête de publier ses ventes mensuelles

GM ne publiera pas non plus ses ventes mensuelles en Chine, son premier marché, ni au Brésil. Le groupe automobile fournira ses données mensuelles à la Réserve fédérale américaine, aux associations professionnelles et aux agences gouvernementales à travers le monde mais celles-ci ne seront pas rendues publiques.

Les analystes et les investisseurs s'appuient sur les ventes mensuelles, non seulement pour suivre l'évolution des performances des constructeurs, mais aussi comme baromètre du deuxième marché automobile mondial et plus généralement comme indicateur de la confiance du consommateur aux Etats-Unis

Les ventes de voitures de GM ont baissé de 3,2% sur les deux premiers mois de 2018, dont 6,9% pour le seul mois de février, avec une chute de 6,8% des ventes aux particuliers (-10% en février), a rapporté le groupe le mois dernier.

GM considère que les chiffres mensuels sont faussés par les programmes de rabais à court terme, ainsi que par les différences de stratégies de vente aux loueurs de véhicules.

Cette décision pourrait inciter d'autres constructeurs à passer à des publications trimestrielles. Les chiffres du marché américain du mois de mars seront publiés ce mardi.

Jusqu'au début des années 1990, la plupart des constructeurs annonçaient leurs ventes tous les dix jours.

(Joseph White, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)