General Motors : dépasse les attentes au 1er trimestre

General Motors affiche un bénéfice par action ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en baisse de 18,3% à 1,43 dollar au titre du premier trimestre 2018, dépassant tout de même de 18 cents l'estimation moyenne des analystes.



Le constructeur automobile de Detroit a vu son profit opérationnel ajusté chuter de 26,6% à 2,6 milliards, soit une marge en retrait de 2,3 points à 7,2%, pour des revenus en repli de 3,1% à 36,1 milliards de dollars.



'Ces résultats conformes à nos attentes reflètent une production réduite comme prévu en Amérique du Nord pour la transition vers les Chevrolet Silverado et GMC Sierra', explique la PDG Mary Barra, qui prévoit une 'nouvelle année solide' en 2018.



