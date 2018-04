PSA va abandonner la plate-forme Renault à Luton

Une telle décision reviendrait à faire basculer les fourgons Vauxhall sur une architecture PSA.

Une source proche du groupe sochalien a indiqué à Reuters que PSA prévoyait justement d'assembler à Luton ses fourgons de taille équivalente, Peugeot Expert et Citroën Jumpy.

Un porte-parole de PSA a refusé de faire un commentaire.

Soucieux de partager les coûts de développement et de production, les constructeurs automobiles ont mis sur pied un écheveau de coopérations croisées dans les véhicules utilitaires légers.

PSA assemble ainsi également un fourgon Toyota sur la base de ses Expert et Jumpy dans son usine française de Sevelnord (Nord). Toyota y a remplacé Fiat, qui a rejoint la plate-forme du Trafic produit chez Renault à Sandouville (Seine-Maritime). Renault assemble aussi sur ce site certaines versions du Vivaro d'Opel, ainsi qu'un fourgon Nissan.

Une annonce de PSA est attendue mercredi en Angleterre.

Interrogé sur l'arrêt possible du partenariat à Luton, un porte-parole de Renault a refusé de faire un commentaire. Il n'a pas souhaité commenter non plus la question de l'avenir du partenariat entre Renault et Opel concernant les versions du Vivaro produites à Sandouville.

Opel, dont les modèles doivent progressivement basculer sur des architectures PSA, utilise aussi l'usine Renault de Batilly (Moselle) pour son grand fourgon Movano, assemblé sur la même chaîne que le Renault Master ou le Nissan NV400.

(Gilles Guillaume, édité par Dominique Rodriguez)

