Nom du document CA Q3 2017/2018 : +12%

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017/2018 :

Croissance de +12%

Paris, le 29 janvier 2018 - Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre de son exercice 2017/2018.

CA Q3 2017/2018 : +12%

Trimestre clos le 31 décembre Variation 9 mois clos le 31 décembre Variation Non audité (K€) 2017 2016 2017 2016 SaaS 6 144 5 400 14% 17 594 15 988 10% Maintenance 4 755 4 536 5% 14 193 13 231 7% Licences 989 1 061 -7% 3 517 3 157 11% Activités d'Edition 11 888 10 997 8% 35 304 32 376 9% Conseil & Services 5 961 4 945 21% 16 868 13 170 28% Chiffre d'Affaires 17 849 15 942 12% 52 172 45 546 15%

Avec un chiffre d'affaires de 17,8 M€, le groupe affiche sur le trimestre écoulé une croissance organique de 12% portée principalement par :

> La croissance de 14% des activités SaaS ;

> Une augmentation des revenus de Conseil & Services de 21% portée par la forte dynamique du développement international sur l'Amérique du Nord et l'Europe.

Le revenu du Groupe sur les 9 premiers mois de l'exercice ressort à 52,1 M€, soit une croissance de 15%, dont près de 8% de croissance organique.

Nouvelles signatures SaaS Q3 2017/2018 : 1 612 K€

Trimestre clos le 31 Décembre Var. Q3 2017 vs Q3 9 mois clos le 31 Décembre Var. 2017 vs 2016 Non audité (K€) 2017 2016 2016 2017 2016 Signature de nouveaux contrat SaaS (ACV*) 1 612 1 182 36% 3 146 2 711 16%

*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Le Groupe a enregistré sur le trimestre écoulé un montant de 1 612 K€ de nouveaux contrats exprimés en Annual Contract Value, en augmentation de 36% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Dans cette dynamique s'inscrit :

- le contrat avec une enseigne de grande distribution spécialisée, leader sur son marché, qui a choisi de poursuivre son développement international en Russie avec la plateforme : « Generix Supply Chain HUB » ;

- le contrat signé avec un grand groupe technologique français, qui a choisi d'étendre aux Etats- Unis sa souscription à l'offre BtoB Intégration de la plateforme « Generix Supply Chain Hub ».

Le trimestre a enfin été marqué par la signature d'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire qui a choisi les solutions de WMS de la plateforme « Generix Supply Chain Hub » sur la mise en place de sa nouvelle organisation logistique mondiale et déploie sa deuxième zone géographique (Etats-Unis), après avoir signé la première lors du trimestre précédent (se référer au communiqué financier du 30 octobre 2017).

Rentabilité / Trésorerie

La performance constatée sur le trimestre écoulé permet de confirmer les perspectives du Groupe, sur l'exercice en cours, d'une croissance à deux chiffres de son activité et d'une amélioration de sa profitabilité. Les niveaux de trésorerie à fin décembre 2017 continuent de s'améliorer, bénéficiant notamment de l'amélioration de la profitabilité.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Trésorerie) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés.

***

Prochain communiqué : le 2 mai 2018 après clôture de bourse

Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018

Contacts Ludovic Luzza Directeur Administratif & Financier CM-CIC Market Solutions Tél. : 01 77 45 42 80 Tél. : 01 53 48 80 57 lluzza@generixgroup.com stephanie.stahr@cmcic.fr www.generixgroup.com www.cmcicms.fr A propos de Generix Group

Stéphanie Stahr

Éditeur d'applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients face aux nouveaux défis de l'entreprise digitale : orchestrer les parcours d'achat, construire une Supply Chain digitale, dématérialiser l'ensemble des flux. En bâtissant des services différenciant, notre mission est de garantir la promesse de nos clients à leurs clients.

Generix Group est présent en France, en Russie, au Brésil, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Benelux et en Amérique du Nord, ainsi que dans près de 50 pays à travers ses partenaires. Ce sont plus de 5000 clients internationaux qui établissent Generix Group comme un des leaders de la transformation digitale du commerce, au travers d'une offre unique cloud qui réunit et pilote les flux d'information et d'exécution.

Pour en savoir plus : www.generixgroup.com