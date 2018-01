Genesis obtient en forage 8.73 g/t d'or sur 21.35 m à la Zone Principale Chevrier 0 0 23/01/2018 | 00:50 Envoyer par e-mail :

3.59 g/t Au sur 22.60 m dans un intervalle distinct dans le trou GM-17-42

4.26 g/t Au sur 19.40 m incluant 8.99 g/t Au sur 7.80 m dans le trou GM-17-48

4.47 g/t Au sur 12.45 m inclut dans l'intervalle 1.08 g/t Au sur 84.85 m trou GM-17-46

5.06 g/t Au sur 8.45 m et 1.23 g/t Au sur 43.00 m en deux intervalles trou GM-17-41

4.53 g/t Au sur 13.80 m dans le trou GM-17-44

1.04 g/t Au sur 50.05 m incluant 1.94 g/t Au sur 17.10 m dans le trou GM-17-44 Brian Groves, chef de la direction de Genesis commente "Nous sommes heureux de ces nouveaux résultats qui semble définir une zone près de la surface de plus hautes teneurs ayant un potentiel d'extension en profondeur. Nous nous concentrons maintenant à raffiner notre modèle géologique de la Zone Principale tout comme le travail qui mènera à la mise à jour des ressources à Chevrier en 2018" Dis cu s sion des résultats Les trous GM-17-45 et GM-17-46 ont été forés afin de vérifier les extensions du trou GM-17-09 (2.94 g/t Au sur 37.40 m — antérieurement publié dans un communiqué de presse du 3 octobre 2017 de la Société). C e s trous de forage ont identifié une nouvelle orientation, nord-est, de l'extension minéralisée de faible profondeur du trou GM-17- 09 . De façon similaire, les résultats des trous GM-17-41 et GM-17-44 définissent une nouvelle extension plus profonde, au sud-ouest, de la minéralisation rencontrée dans le trou GM-17-09. Cette zone, large et bien minéralisée, apparaît maintenant définie sur une distance de plus de 300 m. Cette zone constitue une priorité pour une modélisation géologique.

La majorité des intersections minéralisées rapportées, ci-haut, se situe à moins de 150 m de profondeur.

Les 18 trous forés dans la Zone Principale ont intersecté de la minéralisation et seulement un trou donne une teneur en or de moins de 1 g/t.

D'autres résultats significatifs de forage apparaissent dans le tableau suivant. Trou De A Longueur carotte Teneur Au (g/t) GM-17-41 108.25 116.7 8.45 5.06 GM-17-41 127.75 170.75 43 1.23 GM-17-41 Incluant 151.25 155.45 4.2 6.43 GM-17-42 13.4 36 22.6 3.59 GM-17-42 44 48 4 0.85 GM-17-42 107.45 128.8 21.35 8.73 GM-17-42 Incluant 110 113 3 37.97 GM-17-43 109.3 111.6 2.3 0.35 GM-17-43 130.9 134.6 3.7 1.17 GM-17-43 148.4 152.3 3.9 1.15 GM-17-43 168.8 169.1 0.3 6.69 GM-17-44 109.05 159.1 50.05 1.04 GM-17-44 Incluant 109.05 119.4 10.35 1.37 GM-17-44 Incluant 142 159.1 17.1 1.94

203

216.8 13.8 4.53 GM-17-45 35.4 98.4 63 0.5 GM-17-45 Incluant 35.4 37.3 1.9 2.47 GM-17-45 Incluant 45 52.6 7.6 0.47 GM-17-45 Incluant 66.15 70.75 4.6 1.07 GM-17-45 Incluant 79.9 85.4 5.5 0.39 GM-17-45 Incluant 79.9 98.4 18.5 0.85 GM-17-45 90.6 100.9 10.3 1.38 GM-17-46 19.35 104.2 84.85 1.08 GM-17-46 Incluant 19.35 31.8 12.45 4.47 GM-17-46 Incluant 20.3 28.2 7.9 6.4 GM-17-46 Incluant 39.5 49.4 9.9 2.52 GM-17-46 Incluant 41.3 46 4.7 4.47 GM-17-46 Incluant 55.5 59.15 3.65 0.63 GM-17-46 Incluant 64.65 65.7 1.05 2.22 GM-17-46 Incluant 89.3 92.3 3 0.23 GM-17-46 Incluant 99.2 104.2 5 0.98 GM-17-47 31 34.6 3.6 0.97 GM-17-47 43 46 3 0.65 GM-17-47 69.3 78.8 9.5 0.91 GM-17-48 51.8 59.8 8 0.62 GM-17-48 67.35 86.75 19.4 4.26 GM-17-48 Incluant 72.6 80.4 7.8 8.99 Note : Les teneurs en or des intervalles minéralisées proviennent de moyennes pondérées et une teneur de coupure de 0.5 g/t Au est appliquée. (Les échantillons sous la limite de détection — 5 ppb Au — utilisent la moitié de cette limite de détection — 2.5 ppb — pour les composites). L'épaisseur vrai est estimée approximativement à 65% de la longueur de carotte. Plans futurs La Société a identifié les contrôles de l'or dans la Zone Principale. Essentiellement, l'or se corrèle avec les hauts pourcentages de veines, lesquelles sont encaissées dans une plus large zone de cisaillement caractérisé par une texture mylonitique et une forte altération ankerite-fuschite-tourmaline-silice. Utilisant ces critères nouvellement identifiés, les géologues de la Société se concentrent sur l'achèvement de la mise à jour de la distribution de l'or dans les modèles de la Zone Principale. Ces modèles seront des composantes intégrales d'une mise à jour de l'estimation des ressources globales en 2018. Autre information De l'information additionnelle incluant des sections de forage, une carte de localisation des 18 trous de la Zone principale ainsi que les résultats complets de tous les forages (incluant les résultats des trous forés dans un secteur à 5 km au nord de la Zone Principale) sont disponibles sur le site web de la Société à http://www.genesismetalscorp.com/projects/chevrier/exploration/ M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société et Personne qualifiée tel que défini dans le Règlement 43-101 pour le projet Chevrier, a révisé le contenu scientifique et technique divulgué dans le présent communiqué de presse. Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité La Compagnie adopte un rigoureux programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité en regard de la préparation, expédition, analyse et vérification de tous les échantillons et données de la propriété. L'échantillonnage sur le terrain et en forage suit un protocole de contrôle de la qualité couvrant la chaîne de conservation des échantillons incluant une procédure de manipulation, en plus de l'insertion d'échantillons de contrôle et des blancs. Le programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité inclut des procédures de vérifications de données. Le laboratoire Actlabs de Ancaster, Ontario, Canada (certification ISO 17025) analyse les échantillons de roche et de carotte de forage de la présente campagne avec la méthode de pyroanalyse avec détection de l'or par Absorption Atomique ou gravimétrie pour des teneurs >5 g/t Au. À propos de Genesis Metals Genesis Metals cherche avant tout à mettre en valeur le Projet aurifère Chevrier situé à 35 km au sud-ouest de Chibougamau, au Québec. Le Projet est situé le long de la Zone de déformation de Fancamp, à 15 km au nord-est des minéralisations à haute teneur en or de Monster Lake et à 15 km au nord-ouest de l'ancien producteur aurifère La Mine Joe Mann. Genesis détient également 100 % du projet October Gold, un projet d'une superficie de 203 km2 situé dans la ceinture de roches vertes de Southern Swayze, dans le canton de Benton en Ontario. Ce projet se trouve à 35 km au nord-ouest du dépôt Côté d'IAMGOLD et à 50 km au sud-est du dépôt d'or Borden de Goldcorp. AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION « Brian Groves » Brian Groves

Chef de la direction et administrateur « Jeff Sundar » Jeff Sundar

Président et administrateur 409, rue Granville, bureau 1500, Vancouver, CB V6C 1T2

Téléphone : 604 646-8356

Télécopieur : 604 484-7155

Courriel : js@genesismetalscorp.com

409, rue Granville, bureau 1500, Vancouver, CB V6C 1T2

Téléphone : 604 646-8356

Télécopieur : 604 484-7155

Courriel : js@genesismetalscorp.com

Site Web : www.genesismetalscorp.com

