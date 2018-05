GENFIT : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2018 – modalités de mise a disposition des documents préparatoires

GENFIT : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2018 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 9 mai 2018 - GENFIT (Euronext : GNFT - ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique, a annoncé aujourd'hui avoir publié dans l'édition du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de ce jour son avis de réunion valant convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se déroulera le vendredi 15 juin 2018 à 14h30 dans les locaux de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lille situés sur le Parc Eurasanté, 3, rue du Professeur Laguesse à Lille (59000).

L'ensemble de la documentation concernant l'Assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et est disponible sur son site internet dans la rubrique investisseurs(http://www.genfit.fr/investisseurs/centre-documentation/) à compter de ce jour.

Les documents prévus à l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'occasion de cette Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2018, la Société permet la transmission de vos instructions de vote par Internet via la plateforme VOTACCESS. A ce titre, la Société met à disposition dans la rubrique investisseurs de son site Internet un tutoriel visant à familiariser ses actionnaires avec ce nouvel outil de vote en ligne.

Plus globalement, toutes questions sur les modalités de participation des actionnaires à l'Assemblée peuvent être posées à partir du lundi 14 mai 2018 au Numéro Vert suivant : 0800

940 651.

