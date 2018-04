GENFIT : soutenu par une bonne nouvelle concernant son essai Resolve-IT

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 4,56% à 24,74 euros, Genfit signe l'une des plus fortes progressions du SBF120. Les investisseurs saluent une bonne nouvelle. La biotech a annoncé aujourd'hui que l'essai pivot Resolve-IT sur l'efficacité de son traitement vedette, l'elafibranor, dans la Nash (stéatohépatite non alcoolique) et la fibrose a atteint son objectif de recrutement de 1 000 patients. Cet essai clinique qui portera au total sur 2 000 patients vise à évaluer l'efficacité et la tolérance elafibranor chez les patients atteints de Nash, une maladie du foie, et de la fibrose associée.Genfit précise que l'essai pourrait permettre une mise sur le marché anticipée aux Etats-Unis et à l'international.Dans une note citée par Reuters, Portzamparc salue "une bonne nouvelle qui rassure sur la capacité de Genfit à recruter la cohorte de patients nécessaire, ainsi que sur la bonne avancée de l'étude Resolve-IT". Le broker a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 70,10 euros.Selon une source de marché, Natixis a confirmé sa recommandation d'Achat. Le bureau d'études estime le potentiel de chiffre d'affaires d'elafibranor à près de six milliards d'euros. Il estime que si les résultats de l'étude s'avèrent positifs, l'elafibranor sera dans le peloton de tête des traitements de la NASH avec Ocaliva d'Intercept.