Genfit : La phase III de Genfit dans la NASH peut continuer

La société de biotechnologie Genfit progresse de quelque 2,8% à 25,44 euros au démarrage de la semaine boursière du 23 avril, après une communication positive concernant son principal candidat Elafibranor. Rien de bien neuf au demeurant, mais une confirmation que l’étude clinique de phase III peut suivre son cours. Le comité indépendant de suivi (DSMB) a recommandé la poursuite de l’essai après la revue planifiée à 24 mois. Ce comité examine les données de tolérance et de sécurité de façon à protéger les patients. Il ne se prononce pas sur l’efficacité. Le management de Genfit insiste toutefois sur l’importance de la sécurité d’emploi du traitement dans le cadre d’une maladie chronique comme la NASH.La société nordiste peut poursuivre le recrutement des patients de l’essai de phase III RESOLVE-IT, qui a déjà atteint la cohorte nécessaire pour l'analyse intérimaire. Les malades souffrant de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) avec fibrose sont traités avec une dose de 120 mg d’Elafibranor. L’essai est multicentrique, randomisé, conduit en double aveugle, contre placebo et comprend deux bras d'étude. La durée de traitement jusqu’aux résultats intermédiaires pour l’approbation accélérée est de 72 semainesAvec la hausse du jour, Genfit dépasse le cap des 770 millions d’euros de capitalisation, ce qui en fait l’une des plus grosses biotechs françaises. Les huit analystes qui suivent le dossier recommandent actuellement l’achat, avec un objectif de cours moyen de 70,70 euros, mais dans une vaste fourchette de 45 à 116 euros