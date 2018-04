Genfit : recommandation positive du DSMB

23/04/2018 | 08:38

Genfit a annoncé que le Data Safety Monitoring Board (DSMB) - comité de surveillance et de suivi indépendant - a formulé une recommandation positive pour la poursuite de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT évaluant elafibranor dans la NASH sans aucune modification.



Le laboratoire pharmaceutique souligne que la NASH, ou stéatohépatite non-alcoolique, étant considérée comme une maladie chronique, la sécurité d'emploi est cruciale pour tout candidat-médicament destiné à traiter cette pathologie.



L'issue positive de cette revue d'innocuité permet de poursuivre activement le recrutement des patients, et de continuer l'essai pour lequel la cohorte nécessaire à l'analyse intérimaire a été recrutée, condition requise pour le processus d'approbation accélérée.



