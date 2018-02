GENKYOTEX : étude très encourageante pour le GKT831 contre le cancer de la prostate

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Genkyotex a annoncé, que dans un modèle préclinique du cancer de la prostate, le GKT831, son inhibiteur de NOX1 et NOX4, a ciblé efficacement les fibroblastes associés au cancer (CAF) et a stoppé l'effet tumorigène du microenvironnement tumoral. Les résultats de cette étude, menée par le Dr. Natalie Sampson et coll. à l'Université de Médecine d'Innsbruck, ont été publiés dans la revue International Journal of Cancer.Ces études soulignent le rôle central de NOX4 dans l'activation des CAF dans le cancer de la prostate. Par ailleurs, les résultats démontrent que le GKT831 interrompt la stimulation des tumeurs par les CAF, confirmant ainsi la validité de notre engagement sur le potentiel thérapeutique des inhibiteurs des enzymes NOX en oncologie.Ces nouvelles données font suite à des résultats précliniques antérieurs publiés mi-2017, qui indiquaient que le GKT831 peut cibler efficacement les CAF et retarder la croissance tumorale dans les cancers de la tête et du cou, " déclare le Dr Philippe Wiesel, vice-président exécutif et directeur médical chez Genkyotex.