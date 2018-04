genOway : concède à Applied StemCell une licence de distribution sur la technologie de Recombinaison Homologue pour la distribution de ses modèles TARGATT™

genOway concède à Applied StemCell une licence de distribution sur la technologie de Recombinaison Homologue pour la distribution de ses modèles TARGATTTM

L'accord couvre la création et la vente de modèles de souris développés via la technologie TARGATTTM, la vente de modèles TARGATTTM existants et le droit de concéder aux clients les droits d'utilisation de tels modèles.

Lyon, France - le 4 Avril 2018 - genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN; ISIN: FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans le développent de modèles de recherche précliniques in-vitro et in-vivo, et qui détient une sous-licence exclusive de Cellectis S.A. dans le domaine des rongeurs génétiquement modifiés, annonce aujourd'hui la concession d'une licence d'exploitation sur la technologie de Recombinaison Homologue à Applied StemCell pour ses modèles TARGATTTM et leur utilisation.

L'accord de licence permet à Applied StemCell de vendre des modèles utilisant sa technologie TARGATTTM et de pourvoir ses clients avec les droits nécessaires à l'utilisation de tels modèles dans le cadre de recherches fondamentales et pharmaceutiques.

genOway percevra des paiements et des redevances sur les ventes.

Alexandre Fraichard, Directeur Général et fondateur de genOway, a déclaré : « Cet accord illustre notre stratégie consistant à pourvoir la liberté d'exploitation aux utilisateurs finaux de modèles développés via des technologies pour lesquelles genOway détient des droits exclusifs. Dans cette optique, nous sommes ravis de fournir les droits nécessaires aux utilisateurs de la technologie TARGATTTM pour réaliser leurs recherches. »

Ruby Yanru Chen-Tsai, Directeur Scientifique d'Applied StemCell, a déclaré : « Nous sommes heureux de conclure un accord de licence avec genOway. C'est notre souhait de développer notre technologie TARGATTTM et d'étendre ses applications, ainsi que de pourvoir les chercheurs avec des modèles physiologiquement plus pertinents. »

À propos de genOway

genOway (ALTERNEXT-NYSE : ALGEN) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les industries biopharmaceutiques, chimique, agrochimique et agroalimentaire et pour la recherche académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, la société compte 95 collaborateurs et opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 275 instituts de recherche, fournissant ainsi plus de 275 clients. GenOway est une société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la combinaison d'une large et exclusive plateforme technologique et d'une propriété intellectuelle forte combinant brevets et licences d'exploitation. Tirant profit de la tendance à l'externalisation de la production de modèles de recherche génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec les leader de l'industrie pharmaceutique (Janssen R&D, GSK, Pfizer, etc.) et avec les centres de recherche académique les plus prestigieux (Kings's College et l'Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech and le National Institute of Health aux Etats-Unis, l'Institut Pasteur en France, le NGFN et l'Institut Max Planck en Allemagne, etc.).

Pour plus d'informations : www.genoway.com

Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société.www.genoway.com.

À propos d'Applied StemCell

Applied StemCell, Inc. est une société leader dans les cellules souches et la modification génétique spécialisée dans le développement de produits et de thérapies grâce à ses plateformes technologiques d'édition génétiques que sont TARGATTTM et CRISPR/Cas9. A l'aide de la technologie TARGATTTM, un gène d'intérêt peut être spécifiquement inséré dans un locus bien caractérisé et transcriptionnellement actif garantissant l'expression du transgène. Cette technologie d'intégration à un site spécifique a été initialement établie dans des modèles de souris, pour être ensuite appliquée aux cellules humaines. Le pipeline thérapeutique d'Applied StemCell est particulièrement axé sur les troubles sanguins monogéniques caractérisés par une pénétrance génétique élevée et une utilisation optimale de nos technologies exclusives de modification génétique et de cellules souches.

Pour plus d'informations : www.appliedstemcell.com

Contacts

genOway

Sandrine Carteau: + 33 (0)4 37 65 41 00 - licensing@genoway.com

Applied StemCell

Maki Ogawa: 1-408-773-8007 - maki.ogawa@appliedstemcell.com