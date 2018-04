genOway : résultat net triplé en 2017

04/04/2018 | 09:13

genOway publie un résultat net 2017 en hausse à 1,9 million d'euros (contre 0,6 million en 2016), impacté positivement par la croissance de l'EBITDA, de 27% à 1,3 million, et le versement du Crédit Impôt Recherche.



Le chiffre d'affaires total de la société de biotechnologies ressort en hausse de 9% à 9,9 millions d'euros, hausse liée principalement à la progression des ventes de modèles catalogues ainsi qu'à la vente de licences.



genOway estime que son repositionnement stratégique 'devrait permettre le retour à une croissance à deux chiffres dès le second semestre 2018, et une accélération en 2019 en particulier sur le marché de l'immuno-oncologie'.



