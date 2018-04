GENSIGHT BIOLOGICS : donne rendez-vous aux investisseurs le 5 juin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s’établissait à 49,2 millions d’euros au 31 mars 2018, comparée à 55,4 millions d’euros au 31 décembre 2017.La biotech a profité de cette publication pour faire un point sur GS010. Le 3 avril 2018, GenSight Biologics avait annoncé les résultats préliminaires positifs de l'essai clinique de phase III Reverse sur GS010 chez des patients atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL).Suite à ces résultats préliminaires, GenSight Biologics évalue les données complètes de l'étude, et conduit un certain nombre d'analyses post hoc, afin de mieux comprendre l'effet du traitement et les profils de répondeurs. La société collabore également avec les leaders d'opinion (KOLs), les investigateurs et experts cliniques pour évaluer si les études de Phase III en cours Rescue et Reflect pourraient être optimisées à la lumière des enseignements de Reverse.GenSight Biologics devrait terminer ces analyses et discussions d'ici la fin du mois de mai, et tiendra un R&D Day à New York le 5 juin 2018 (détails à confirmer).Au cours de cet évènement, le management et des KOLs de renommée internationale présenteront des données supplémentaires de Reverse, discuteront les conclusions et les attentes des communautés médicale et de patients, et feront un point sur les stratégies clinique et réglementaire de GS010. L'évènement sera retransmis en webcast.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.