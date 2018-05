GENSIGHT BIOLOGICS : présentation investisseurs le 12 juin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, tiendra une présentation investisseurs le 12 juin 2018 à New York. Le management, ainsi que des leaders d'opinion reconnus dans les domaines de la thérapie génique et de l'ophtalmologie, présenteront les résultats complets de l'étude de phase III Reverse de GS010 dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL).Les stratégies clinique et réglementaire de GS010 seront également discutées. Les résultats préliminaires de l'étude Reverse ont été annoncés en avril 2018.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.