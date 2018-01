Geox : débauche le patron de Gucci America

Matteo Mascazzini, 48 ans, est l'actuel patron de la filiale Gucci America. Il avait rejoint la griffe italienne, détenue par le groupe français Kering, en 2007 en provenance du concurrent Giorgio Armani.

Geox, célèbre pour ses "chaussures qui respirent" grâce à leurs semelles à petits trous, a fait état d'un chiffre d'affaires 2017 de 884,5 millions d'euros, en baisse de 1,8% par rapport à 2016 - un tassement qu'il impute à la réorganisation de son réseau de magasins.

A magasins comparables, les ventes ont augmenté de 0,5% l'an dernier après un recul de 1% en 2016.

Le groupe basé en Vénétie a fermé un solde net de 66 magasins en 2017 dans le cadre de sa stratégie de réduction de sa présence en Europe et d'expansion en Russie, en Europe de l'Est et en Chine, des zones où ses revenus de gros ont enregistré une croissance à deux chiffres.

(Valentina Za, Véronique Tison pour le service français)