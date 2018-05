Eurotunnel : -9% de trafic de navettes passagers en avril

14/05/2018 | 09:13

Eurotunnel annonce que son trafic de navettes passagers s'est inscrit en baisse de 9% en avril en comparaison annuelle, avec 221.654 véhicules transportés, pénalisé par le contexte général en France et un effet calendaire défavorable lié au weekend de Pâques.



En revanche, Le Shuttle Freight a enregistré un trafic en hausse de 4% en avril 2018 par rapport au mois correspondant de 2017, avec 135.341 camions transportés, réalisant ainsi le deuxième meilleur mois d'avril de son histoire.



Depuis le 1er janvier, près de 720.000 véhicules de tourisme ont traversé à bord des navettes, un nombre stable en comparaison annuelle, et le trafic de camions s'est inscrit en hausse de 4% avec près de 560.000 camions transportés.



