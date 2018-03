Eurotunnel : commande un équipement électrique à GE

22/03/2018 | 10:17

Eurotunnel (futur Getlink) annonce ce matin qu'il a commandé à la division d'équipements électriques de GE un 'compensateur statique synchrone' (dit aussi Statcom) destiné à 'améliorer la stabilité de l'alimentation électrique sur le système de traction par caténaires du tunnel sous la Manche'. Le montant de l'affaire n'a pas été précisé.



'Le nouveau système sera installé à Folkestone, dans le Kent. Une fois achevé, ce projet sera la plus grande application 'Statcom' au monde connectée à un système de traction par caténaires', assure l'opérateur du tunnel sous la Manche, où passent près de 400 trains chaque jour.



'Avec un trafic qui devrait s'accroître de manière significative dans les années à venir, Eurotunnel a besoin d'augmenter la puissance et la stabilité de son réseau afin d'assurer une fluidité constante du trafic, et en particulier pour intensifier le trafic en périodes de pointe, lorsque 8 trains se trouvent simultanément dans le tunnel sous la Manche', ajoute le groupe.







