Eurotunnel : nomme un directeur des opérations du lien fixe

09/03/2018 | 13:36

Eurotunnel annonce la nomination de Laurent Fourtune comme directeur des opérations du lien fixe à partir du 12 mars, rapportant à François Gauthey, directeur général délégué. Michel Boudoussier est nommé au niveau du groupe directeur général adjoint, corporate.



Industriel des infrastructures de transport et de leur exploitation, Laurent Fourtune était depuis 2012 directeur maîtrise d'ouvrage et projets de la RATP et membre du comité de direction, après avoir rejoint en 2010 son département ingénierie comme directeur délégué.



