Suite à l’arrivée d’Atlantia au capital de Getlink (ex-Eurotunnel), qui détient 26,6% des droits de vote du groupe, il sera proposé à l ’assemblée générale mixte du 18 avril prochain d’élargir le conseil d’administration, afin de nommer Elisabetta De Bernardi di Valserra et Giovanni Castellucci (administrateurs non indépendants). Suite à ces deux nominations, le Conseil comportera 77% de membres indépendants et son taux de féminisation sera supérieur à 46%.Le nombre des administrateurs est porté à treize et il sera procédé à la nomination de deux administrateurs représentant les salariés." Les administrateurs, dont le mandat vient à échéance seront présentés au renouvellement, afin de veiller à la stabilité et à la continuité du Conseil, tout en préparant dans les deux ans à venir son renouvellement progressif et une présidence dissociée de la direction générale ", conclut Getlink.