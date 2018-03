Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec l’élection de son Comité Social et Economique (CSE) annoncé hier soir, Eurotunnel est parmi les toutes premières entités à mettre en place cette nouvelle instance française composée de 23 membres titulaires et 23 membres suppléants. Son instauration a été rendue possible par la tenue d’élections anticipées, en accord avec les organisations syndicales. Le taux de participation aux élections a atteint près de 82%.Cette opération s'inscrit dans "la suite logique d'une politique sociale dynamique visant à développer la participation des salariés et à valoriser le partage de la valeur, à travers notamment des accords d'intéressement, des plans d'épargne salariale, l'attribution d'actions gratuites, et après la modification des statuts proposée lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril, la désignation d'administrateurs représentant les salariés."