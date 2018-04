Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Getlink (ex-Eurotunnel) vient de publier un chiffre d’affaires de 241,4 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2018, en croissance de 5% à taux de change constant. L’activité se répartit entre les Navettes Eurotunnel (138,3 millions d’euros, +7%), le Réseau ferroviaire (70,1 millions, +3%) et l’Europorte (29,7 millions, +3%). « Ce trimestre positif marqué par une croissance organique forte et le renforcement du pricing power, conforte le groupe dans ses perspectives à long terme », a indiqué Getlink dans son communiqué."La croissance des deux côtés de la Manche et l'évolution des négociations du Brexit nous permettent de viser un Ebitda de plus de 735 millions d'euros en 2022", a commenté Jacques Gounon, le Président-Directeur général du groupe.