Eurotunnel a confié à GE Power's Grid Solutions un contrat concernant la fourniture d'un compensateur statique synchrone (Statcom), afin d'améliorer la stabilité de l'alimentation électrique sur le système de traction par caténaires du tunnel sous la Manche. Le nouveau système sera installé à Folkestone, dans le Kent. Une fois achevé, ce projet sera la plus grande application Statcom au monde connectée à un système de traction par caténaires.Avec plus de 4,2 millions de véhicules et 20 millions de passagers par an, Eurotunnel est aujourd'hui considéré comme le leader mondial des autoroutes ferroviaires et est également l'infrastructure ferroviaire la plus chargée, avec près de 400 trains par jour.Avec un trafic qui devrait s'accroître de manière significative dans les années à venir, Eurotunnel a besoin d'augmenter la puissance et la stabilité de son réseau afin d'assurer une fluidité constante du trafic, et en particulier pour intensifier le trafic en périodes de pointe, lorsque 8 trains se trouvent simultanément dans le tunnel sous la Manche.