Getlink : Eurotunnel et GE s’allient pour augmenter le trafic dans le tunnel sous la Manche 22/03/2018 - 8h45

COMMUNIQUE

22 Mars 2018 - 8h45

Eurotunnel et GE s'allient pour augmenter le trafic dans le tunnel sous la Manche

 GE vIJ fournir le plus gros dispositif mondiIJl d'équiliĿrIJge de ĐhIJrge STATCOM1 connecté à un système de traction par caténaires2

 Solution pouvant permettre de quasiment doubler le trafic dans le tunnel sous la Manche

 Livraison du projet prévue fin 2019

Eurotunnel a confié à GE Power's Grid Solutions (NYSE : GE) un contrat concernant la fourniture d'un compensateur statique synchrone(STATCOM), afin d'améliorer la stabilité de l'alimentation électrique sur le système de traction par caténaires du tunnel sous la Manche. Le nouveau système sera installé à Folkestone, dans le Kent. Une fois achevé, ce projet sera la plus grande application STATCOM au monde connectée à un système de traction par caténaires.

Avec plus de 4,2 millions de véhicules et 20 millions de passagers par an, Eurotunnel est aujourd'hui considéré comme le leader mondial des autoroutes ferroviaires et est également l'infrastructure ferroviaire la plus chargée, avec près de 400 trains par jour. !vec un trafic qui devrait s'accroître de manière significative dans les années à venir, Eurotunnel a besoin d'augmenter la puissance et la stabilité de son réseau afin d'assurer une fluidité constante du trafic, et en particulier pour intensifier le trafic en périodes de pointe, lorsque 8 trains se trouvent simultanément dans le tunnel sous la Manche.

Michel Boudoussier, Directeur Général adjoint - Corporate de Getlink, a déclaré : « Ce choix en faveur du système STATCOM de GE met Eurotunnel à la pointe de la technologie de régulation électrique, au service des trIJins de nouvelle générIJtion (VelIJro), tout en gIJrdIJnt lIJ possiĿilité d'IJĐheter l'éleĐtriĐité lij ov elle est la moins chère .»

GE Power's Grid Solutions va personnaliser et fournir l'ensemble du système ST!TCOM, qui permettra b Eurotunnel de disposer d'une compensation de la puissance réactive et d'une gamme de tensions d'exploitation améliorée, ce qui accélère le temps de réponse. En outre, cette technologie a un plus faible encombrement que les systèmes SVC3 traditionnels. Le STATCOM est une solution flexible qui aidera Eurotunnel à gérer un réseau hautement dynamique et à optimiser la performance de ses équipements.

1 STATCOM = compensateur statique synchrone, technologie permettant de garantir la stabilité de la tension, la capacité de transmission de puissIJnĐe et l'équiliĿrIJge de lIJ puissIJnĐe réIJĐtive dIJns un réseIJu.

2 Système de traction par caténaires = ensemble de conducteurs situés au-dessus des voies, qui alimentent les trains en électricité.

3 SVC = compensation statique Var, technologie utilisée depuis le début des années 1970 comme un moyen fiable de contrôler la tension sur les

lignes de trIJnsmission et d'IJméliorer lIJ stIJĿilité dynIJmique du réseIJu, tout en IJugmentIJnt lIJ ĐIJpIJĐité de trIJnsmission de puissance.

« Il est indispensable de garantir un flux d'éleĐtriĐité stable et régulier pour le Tunnel. Nous sommes impatients de contribuer ij l'IJméliorIJtion du réseIJu de trIJĐtion du tunnel sous la Manche, et de permettre à des millions de passagers de se déplacer efficacement et en toute sécurité d'un point A à un point B. » déclare Rajendra Iyer, FACTS & HVDC General Manager, GE Power's Grid Solutions. « La technologie STATCOM de GE est la meilleure solution pour IJssurer lIJ stIJĿilité de l'IJlimentIJtion dIJns le Tunnel et aider nos clients ij gérer l'environnement Đomplexe dIJns lequel ils évoluent IJujourd'hui. »

À propos de GE

GE (NYSE : GE)est la plus grande entreprise industrielle numérique mondiale, qui transforme l'industrie grâce b des machines contrôlées par logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives. GE s'organise autour d'un échange mondial de connaissances, le « GE Store » (offre de produits GE), au sein duquel chaque activité partage et a accès aux mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention nourrit les innovations et les applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et sa taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l'industrie. www.ge.com

À propos de GE Power

GE Power est un leader mondial de l'énergie qui fournit des technologies, des solutions et des services pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, de la production b la consommation. Nous transformons le secteur de l'électricité en réunissant toutes les ressources de la première entreprise industrielle numérique au monde. Nos clients opèrent dans plus de 150 pays et, ensemble, nous alimentons plus d'un tiers de la planète en électricité pour éclairer les villes, développer des économies et connecter le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'entreprise b l'adresse suivante : www.gepower.com.Suivez GE Power sur Twitter @GE_Power et sur LinkedIn à la page GE Power.

À propos de Getlink :

Getlink (Euronext Paris : GET et London Stock Exchange : GETS) gère l'infrastructure du tunnel sous la Manche et assure l'exploitation des services de navettes camions et passagers (automobiles et cars) entre Folkestone (Royaume-Uni) et Calais (France). Eurotunnel détient une concession d'exploitation du Tunnel jusqu'en 2086, qui est aujourd'hui le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus fiable et le plus écologique de traverser la Manche. En 24 ans, environ 400 millions de personnes ont emprunté le tunnel sous la Manche. Ce point de passage unique est devenu un lien vital entre le continent et le Royaume-Uni. Le Groupe gère également une activité de fret ferroviaire par l'intermédiaire de sa filiale Europorte, qui offre un large éventail de services de fret ferroviaire intégrés et une interconnexion électrique par l'intermédiaire de sa filiale ElecLink.

https://www.getlinkgroup.com