Getlink : confie à GE un contrat pour renforcer sa capacité d'alimentation électrique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire du tunnel sous la Manche, Getlink (GET.FR), a annoncé jeudi avoir confié à GE Power's Grid Solutions un contrat pour la fourniture d'un dispositif, appelé compensateur statique synchrone, permettant d'améliorer la stabilité de l'alimentation électrique des trains circulant dans le tunnel.

Cette solution peut "permettre de quasiment doubler le trafic dans le tunnel sous la Manche", a indiqué l'opérateur dans un communiqué.

Avec plus de 400 trains par jour, le tunnel représente l'infrastructure ferroviaire la plus chargée, selon Getlink. "Avec un trafic qui devrait s'accroître de manière significative dans les années à venir, Eurotunnel a besoin d'augmenter la puissance et la stabilité de son réseau afin d'assurer une fluidité constante du trafic, et en particulier pour intensifier le trafic en périodes de pointe, lorsque huit trains se trouvent simultanément dans le tunnel", a fait valoir le groupe.

Le coût du système n'a pas été précisé.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ; ed : VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EUROTUNNEL : http://www.eurotunnelgroup.com/fr/actionnaires-investisseurs/publications/