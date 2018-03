Getlink : élargissement du conseil d'administration.

22/03/2018 | 18:45

A la suite de la prise de participation d'Atlantia, qui détient 26,6% de ses droits de vote, Getlink a fait ce jeudi après séance qu'il proposera à l'Assemblée générale mixte du 18 avril prochain d'élargir le conseil d'administration afin de nommer Elisabetta De Bernardi di Valserra et Giovanni Castellucci, administrateurs non-indépendants.



A la suite à ces 2 nominations, le conseil sera constitué de 13 administrateurs, dont 77% indépendants. Il sera en outre procédé à la nomination de 2 administrateurs représentant les salariés.



Giovanni Castellucci, 58 ans, est directeur général d'Atlantia depuis 2006. Il est diplômé magna cum laude en génie mécanique de l'Université de Florence (Italie) en 1984 et est titulaire d'un MBA au SDA Bocconi à Milan. Il a notamment été nommé directeur général du groupe Barilla.



Elisabetta De Bernardi di Valserra, 41 ans, administratrice d'Atlantia, est quant à elle diplômée magna cum laude en génie électronique à l'Université degli Studi de Pavie (Italie). Elle est depuis 2015 directrice de l'investissement chez Edizione Srl et est membre du conseil d'administration d'Atlantia.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.