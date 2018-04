Getlink (ex-Eurotunnel): lancement de la nouvelle liaison Londres-Amsterdam

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le lancement opérationnel de la liaison directe à grande vitesse Londres-Amsterdam, passant par le tunnel sous la Manche, a eu lieu ce matin. Eurotunnel salue cet événement historique : le premier Eurostar, reliant Londres à Amsterdam en moins de 4 heures, a traversé la Manche via le Tunnel, entrant sur le continent à 10h23."A la veille de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, cette nouvelle liaison est un symbole extrêmement fort de confiance en la solidité des échanges transmanche. Le service proposé par Eurostar devrait, à moyen terme, capter un peu plus d'un quart de part de marché à l'aérien soit plus d'un million de passagers", conclut la société dans son communiqué.