Getlink : nouveau trafic avec les nouvelles routes de la soie

12/04/2018 | 08:15

Getlink annonce le lancement d'un trafic de fret ferroviaire transmanche en ce début d'année avec les nouvelles routes de la soie ('One Belt One Road'), avec un service opéré par plusieurs opérateurs ferroviaires.



Opéré pour le compte de CMA CGM Logistics, ce service intermodal de transport de conteneurs entre le Royaume-Uni et l'Allemagne avec connexion avec des services vers la Pologne et la Chine) a démarré depuis London Gateway à destination de Duisburg.



Le convoi CMA CGM Logistics s'est présenté à l'entrée du tunnel sous la Manche à Folkestone à 01h27 (heure locale). Le démarrage se fait dans un premier temps avec un train aller-retour par semaine et pourrait monter jusqu'à six trains aller-retour par semaine.



