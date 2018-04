Getlink : solide 1er trimestre, prévisions 2022 relevées

18/04/2018 | 08:48

Getlink (Eurotunnel), l'opérateur du tunnel sous la Manche, a enregistré un CA en hausse de 5% au 1er trimestre (T1) 2018, à 241,4 millions d'euros. Fort de ce 'record', le groupe a relevé d'environ 5% sa prévision d'EBITDA à horizon 2022.



Le principal pôle, Liaison fixe, croît de 6% à 211,7 millions, tiré par les Navettes (+ 7% à 138,3 millions).



La branche logistique Europorte progresse de 3% à 29,7 millions, le groupe évoquant la 'reconduction des contrats avec des clients historiques.'



A propos d'ElecLink, l'interconnexion électrique en cours de construction, 'les travaux se poursuivent selon le calendrier', indique le groupe.



Le PDG de Getlink, Jacques Gounon, salue 'un premier trimestre record'. 'Ce trimestre positif marqué par une croissance organique forte et le renforcement du 'pricing power', conforte le groupe dans ses perspectives à long terme', déclare la direction, d'autant que les négociations du Brexit connaissent 'une évolution positive'.



En conséquence, la projection d'EBITDA à horizon 2022 est relevée de plus de 700 millions à plus de 735 millions d'euros (+ 5% environ).







