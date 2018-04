GFI Informatique : Avec Optidock Scheduler, Gfi renforce son expertise dans le Transport et la Logistique

Grâce à Optidock, solution collaborative de prise de rendez-vous transporteurs, Gfi Informatique permet aux sociétés du secteur de la Distribution et du Transport, d'optimiser la gestion des flux de véhicules sur leurs sites logistiques et industriels.

Avec sa nouvelle solution OptidockScheduler, le Groupe Gfi Informatique devient le premier éditeur à offrir une solution de prise de rendez-vous de transport adaptée aux entreprises de taille inférieure, leur permettant ainsi d'organiser les activités de livraison et d'expédition au quotidien. Tout comme la version « full » d'Optidock, Optidock Scheduler s'adapte à tout type d'environnement, quel que soit le système d'information de l'entreprise, et peut être ainsi intégrée facilement par l'ensemble des sociétés.

En plus d'optimiser et d'organiser l'activité des sites logistiques et industriels par la prise de rendez-vous de transport, Optidock Scheduler permet également d'automatiser et de moderniser les processus logistiques. L'intégration de ces solutions, soulève de véritables avantages concurrentiels grâce à : l'adaptation du nombre de ressources dédiées aux missions, l'amélioration de la visibilité et du suivi des commandes, l'organisation des approvisionnements et des livraisons, et la suppression des engorgements et temps d'attente sur les sites logistiques. Ainsi, la solution proposée par Gfi Informatique représente un facteur clé de la croissance et du développement des entreprises qui l'utilisent.

« Faute d'outils adaptés pour optimiser leur activité, les PME et ETI qui évoluent sur les secteurs de la Distribution, du Transport et de la Logistique sont régulièrement confrontées à des situations de saturation de site… Une problématique qui entraîne des répercussions directes sur leur croissance » explique Christian Harnisch, Directeur général Branche Software du Groupe Gfi Informatique. « Placé au cœur de leurs problématiques logistiques grâce aux offres Optidock, et Optidock Scheduler, Gfi est désormais en mesure de répondre aux besoins organisationnels des petites, moyennes et grandes entreprises, et ainsi de les accompagner au mieux dans leur croissance et leur transformation digitale ».

En développant une gamme de solutions complètes à même de contribuer au développement et à la croissance des entreprises de toute taille, Gfi Informatique confirme ainsi son statut de partenaire majeur de la transformation digitale.