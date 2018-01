GFI Informatique : Cybelius et Gfi Informatique annoncent un partenariat stratégique portant sur le développement d’une offre globale IT et OT dans le domaine de la Cybersécurité à l’occasion du FIC 2018

Implanté dans plus de 17 pays et coté à la bourse de Paris, Gfi Informatique est un acteur majeur du secteur des entreprises de services du numérique. Sa branche software, classée dans le top 10 des éditeurs de logiciels français et forte de 1250 experts métiers, développe et commercialise depuis 2011 des solutions de cybersécurité. Consciente que la vision globale de l'activité d'un système d'information est essentielle pour son suivi afin d'en améliorer la compréhension, la performance et répondre à un besoin de mise en conformité, la branche software de Gfi Informatique a mis au point Keenaï, un outil de SIEM (Security Information and Event Management) composé de 4 solutions permettant de détecter les attaques, d'identifier les menaces de sécurité en temps réel et de réduire les risques. L'offre Keenaï constitue ainsi une réponse adaptée, rapide et efficace, pour surveiller et améliorer la sécurité du système d'information et répondre aux objectifs sécuritaires des clients.

Cybelius est la première société française spécialisée en cybersécurité industrielle. Elle se distingue par une expertise forte en informatique industrielle et développe deux solutions innovantes de cybersécurité qui sécurisent les infrastructures et installations : CyPRES, une sonde de détection de cyberattaques et dérives de process et CyFence, une DMZ puissante qui permet de sécuriser les échanges entre IT et OT.

Ce partenariat marque une étape décisive dans la sécurisation des systèmes d'information IT et OT. Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires pourront bénéficier de la complémentarité de leurs solutions et savoir-faire pour mieux prévenir, détecter et réagir aux attaques dans un contexte où les données informatiques sont de plus en plus sensibles et le bon fonctionnement des sites industriels menacé. Une collaboration IT/OT qui inscrit Cybelius et la branche software de Gfi Informatique dans une démarche commune, en proposant une offre complète 100% française et interopérable. Ensemble, ils renforcent leur capacité à répondre aux problématiques globales de leurs clients.

Pour Frédéric PLANCHON - Président de Cybelius, « il était logique pour nous de se rapprocher de Gfi Informatique, nos solutions étant très complémentaires. Avec ce partenariat, Cybelius renforce son offre et consolide sa place d'expert dans un secteur stratégique. Nous bénéficions ainsi d'une approche partagée et cohérente des enjeux de la cybersécurité avec nos technologies innovantes. Par ailleurs, cela nous permet de monter en puissance et de diversifier notre offre sans rien céder sur les garanties que nous offrons à nos clients en termes d'intégrité et de résilience ».

De son côté, Frédéric GLAUDOT - Directeur de la Division des Solutions Transverses de Gfi Software, Groupe Gfi Informatique déclare : « les besoins en cybersécurité de nos clients évoluent. Grâce à CyPRES et CyFENCE, nous pourrons leur offrir une réponse complète en plus de notre solution Keenaï et ainsi répondre à une démarche globale de sécurisation des systèmes d'information bureautiques et industriels.Cybelius est une start-up française en pleine expansion qui se distingue à travers des produits et services innovants. Ce partenariat nous ouvre une belle opportunité de collaboration qui devrait répondre aux exigences du marché ».

A l'occasion du FIC 2018, évènement de cybersécurité de référence en Europe, les 2 entreprises officialiseront ce partenariat et invitent ainsi les visiteurs à découvrir leurs solutions et échanger avec leurs experts cyber.

Retrouvez Cybelius au stand E28 et Gfi Informatique au stand B37 les 23 et 24 janvier prochain.

A propos de Cybelius

Cybelius est la première société française dédiée à la cybersécurité des systèmes industriels. Constituée d'experts en informatique industrielle et cybersécurité, elle propose un catalogue de produits innovants et de services qui font face à la réalité des besoins en sécurité de l'industrie 4.0 et de l'internet des objets.

www.cybelius.fr

A propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 1 015 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099