GFI Informatique : Grâce à son partenariat avec Orone, Gfi renforce son accompagnement en faveur de la dématérialisation du secteur public

En s'associant à Orone, acteur spécialisé dans le développement de solutions de dématérialisation des moyens de paiement, Gfi Informatique renforce son offre « secteur public » et contribue à moderniser et à optimiser le fonctionnement des quelques 2 000 clients du secteur qui lui font confiance.

L'éditeur a en effet développé une solution logicielle permettant de traiter les encaissements de chèques au sein des établissements publics et autres collectivités, clients de Gfi Informatique. Grâce à cette solution moderne et innovante, développée en mode SaaS, les deux entreprises sont désormais en mesure de proposer une offre d'automatisation et d'industrialisation de l'ensemble du processus de traitement des chèques et de répondre ainsi à une attente forte des clients de Gfi Informatique. Cette solution cloud hébergée en France leur permettra en effet d'encaisser plus rapidement leurs chèques grâce à un scanner doté d'une intelligence logicielle et une solution de traitement qui permettra de corriger automatiquement les chèques tout en gardant un historique de 12 mois. Une solution qui, en plus de réduire les risques d'erreur et de perte, permettra aux bénéficiaires de diviser considérablement le temps consacré à ces tâches comptables pour se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Une plus-value dont ont déjà pu bénéficier le bureau CL1C de la Direction Générale des Finances Publiques dans ses Centres de Traitement des Chèques à Lille et à Créteil ainsi que l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions dans le Centre d'Encaissement des Amendes à Rennes, clients historiques d'Orone.

Le partenariat entre Gfi Informatique et Orone s'explique également par la volonté de l'éditeur de solutions logicielles de diversifier son offre en ciblant davantage de petits et moyens remettants tels que les collectivités locales, certains établissements publics et autres organismes. « Le choix de Gfi Informatique s'est imposé comme une évidence » explique Bernard Poll, PDG d'Orone. « L'ESN est aujourd'hui la référence en matière d'accompagnement du secteur public, un marché stratégique pour notre développement ».

« Le temps passé à traiter les chèques est très important dans les collectivités territoriales et les établissements publics que nous accompagnons depuis plus de 35 ans » souligne Christian Harnisch, Directeur général Branche Software du Groupe Gfi Informatique. « Cette solution est donc une véritable plus-value que nous offrons à nos clients. Elle leur permettra d'optimiser leur fonctionnement et de gagner un temps précieux tout en accompagnant leur transformation digitale ».

Si l'utilisation des chèques est en baisse de 5 à 7% chaque année, « personne n'est aujourd'hui capable de dire si et quand ce marché s'arrêtera définitivement. Toute solution qui permet d'accélérer ce traitement, de la fiabiliser et de réduire le temps passé est donc une solution qui a de l'avenir et qui répond aux besoins du marché » ajoute Christian Harnisch.

Grâce à ce partenariat, Gfi Informatique confirme son statut de partenaire de la transformation numérique des organismes publics et son rang d'acteur majeur du secteur des ESN.

