GFI Informatique : renforce les compétences de ses managers en s’appuyant sur CrossKnowledge et KEDGE Business School

En co-développement avec CrossKnowledge, leader mondial des solutions de digital learning et KEDGE Business School, Gfi Informatique a lancé un programme de formation innovant destiné aux managers du Groupe. Ouvert en juillet 2016, il débouchera en septembre prochain sur la délivrance d'une certification pour les managers ayant validé la formation. Objectifs pour Gfi Informatique : développer les compétences de ses managers et diffuser une culture commune pour accompagner sa transformation stratégique. À travers ce programme, le Groupe renforce sa politique d'innovation en matière de ressources humaines et confirme son statut d'acteur majeur des ESN.

Souhaitant entraîner ses managers dans un programme de longue durée dans lequel ils pourraient enrichir leurs compétences tout en renforçant leur sentiment d'appartenance à l'entreprise, Gfi Informatique s'est tourné vers CrossKnowledge et KEDGE pour mettre en place cette formation certifiante. Construit sur-mesure afin de répondre au mieux aux attentes et spécificités du Groupe, ce programme multimodal est un atout majeur qui permettra à l'entreprise d'assurer la réussite de son plan de transformation stratégique et d'apporter des solutions toujours plus adaptées aux besoins de ses clients.

Fort de 212 heures de formation, le programme est un dispositif blended learning, associant des modules organisés en présentiel assuré par l'école de commerce KEDGE et en distanciel sur la plateforme CrossKnowledge. Cette approche répond ainsi aux enjeux actuels de la formation en s'adaptant aux problématiques organisationnelles des entreprises tout en assurant un accompagnement humain constant, facteur clé pour maintenir l'engagement des apprenants sur une longue période et contribuer à la réussite de la formation.

Sur les différents modules développés sur-mesure par KEDGE pour Gfi Informatique, les 270 managers inscrits ont pu suivre des cours en lien avec les activités stratégiques des ESN, les dynamiques de l'innovation ou encore les nouvelles méthodes de management. La question de l'alignement stratégique a particulièrement été abordée lors des 11 ateliers de production permettant ainsi aux managers de réfléchir en groupes aux problématiques du secteur et d'être acteurs du déploiement de la stratégie définie.

« Grâce à ce programme stratégique, Gfi Informatique est en mesure d'accompagner ses collaborateurs dans le développement de leurs objectifs professionnels en leur permettant d'enrichir leurs compétences » souligne Nicole Laïk, Directrice des Ressources Humaines du Groupe. « Gfi Informatique est un Groupe en constante évolution qui n'a de cesse de s'agrandir. Cette formation contribue donc à définir une culture commune et à harmoniser des pratiques managériales, autant d'atouts qui nous permettent d'adresser de nouveaux enjeux business et de répondre toujours mieux aux attentes de nos clients ».

« En créant pour Gfi Informatique ce dispositif associant des partenaires experts dans leurs domaines, CrossKnowledge propose la meilleure réponse aux enjeux de l'entreprise grâce à une méthode d'apprentissage innovante. L'originalité de notre modèle intégrateur nous permet d'assurer l'engagement des participants tout au long du programme » précise Sébastien Boscq, Directeur de CrossKnowledge Formation Service.

Pour Jean-Luc Faye, Directeur Executive Education de KEDGE Business School, « en développant des programmes certifiants sur-mesure, adaptés aux spécificités et attentes des entreprises, l'école confirme son statut de partenaire majeur des grands groupes dans la réussite de leurs enjeux stratégiques ».

Des séances de soutenance individuelles et collectives seront organisées en septembre 2018 et déboucheront sur une certification pour les managers ayant validé la formation. Avec un taux de satisfaction de 85%, l'initiative de Gfi Informatique est un véritable succès et vient renforcer la politique d'innovation du Groupe en matière de ressources humaines.

