Gfi INFORMATIQUE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO CORPORATE FINANCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Gfi Informatique à Oddo Corporate Finance, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

42 895 Titres

157 943,75 Euros en espèces

Il est rappelé :

Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 35 215 Titres 216 694,50 Euros en espèces

Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 603 042 Titres 509 617,22 Euros en espèces



Gfi Informatique



La Porte du Parc - 145 bd Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen



Tél. +33 (0)1 44 04 50 00 - Fax. +33 (0)1 44 04 59 00 SA au capital de 133 141 542 euros



385 365 713 RCS Bobigny



Code NAF 6202A

