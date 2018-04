Gfi Informatique : activité bien orientée au 1T

26/04/2018 | 18:38

Gfi Informatique a rapporté ce jeudi après Bourse avoir généré un chiffre d'affaires de 298,8 millions d'euros au 31 mars, en hausse de 6,5% et de 6,2% en données organiques par rapport au premier trimestre 2017.



'La croissance a été très soutenue et se situe dans la continuité du très bon quatrième trimestre 2017 tant en France qu'à l'international', s'est réjoui le groupe. Les ventes sur le marché domestique ont en effet crû de 5,5% et de 5,4% en organique à 221,8 millions d'euros, tandis que les revenus à l'export ont progressé de 9,5% et de 8,7% en organique à 77 millions.



Gfi Informatique, qui a également fait état d'un ratio de book to bill glissant de 1,33, d'une augmentation de 1,2 point de son taux d'activité (TACE) et d'une quasi-stabilité (+11 euros) de son taux journalier moyen (TJM) dans les Services, juge 'particulièrement opportunes' ces bonnes performances au moment où il lance son OPA amicale sur le groupe Realdolmen, l'une des ESN leaders au Belux.



Cette société réalise un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros ainsi qu'une marge opérationnelle et un résultat net de respectivement 12 et 11 millions. Son acquisition a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de Realdolmen et Gfi Informatique s'est assuré d'un financement total conditionné au succès de l'opération, dont le résultat sera connu le 4 juin prochain.



Pour l'heure, le conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 15 cents par action au titre de 2017, soit un dividende total de 10 millions d'euros.



Enfin, sur le plan des perspectives, le niveau des indicateurs et la qualité du portefeuille commercial ont conduit Gfi Informatique à confirmer, à conjoncture égale, son objectif de croissance de chiffre d'affaires et d'amélioration de la marge opérationnelle pour l'année 2018; en conservant une saisonnalité du même ordre que celle de l'année passée.





