Gfi Informatique : lancement de la solution Optidock Schedule

04/04/2018 | 15:49

Gfi Informatique a annoncé ce mercredi après-midi le déploiement de sa solution 'Optidock Scheduler', qui vise à renforcer l'expertise dans le Transport et la Logistique.



Grâce à cette solution collaborative de prise de rendez-vous transporteurs, Gfi Informatique permet aux sociétés du secteur de la distribution et du transport d'optimiser la gestion des flux de véhicules sur leurs sites logistiques et industriels.



Avec 'OptidockScheduler', le groupe devient le premier éditeur à offrir une solution de prise de rendez-vous de transport adaptée aux entreprises de taille inférieure, leur permettant ainsi d'organiser les activités de livraison et d'expédition au quotidien. Tout comme la version 'full' d'Optidock, Optidock Scheduler s'adapte à tout type d'environnement, quel que soit le système d'information de l'entreprise, et peut être ainsi intégrée facilement par l'ensemble des sociétés.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.