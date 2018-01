Gfi Informatique : partenariat avec Cybelius

19/01/2018 | 12:41

Gfi Informatique a annoncé ce vendredi avoir scellé un partenariat avec Cybelius, première société française spécialisée en cybersécurité industrielle.



Celui-ci marque une étape décisive dans la sécurisation des systèmes d'information IT et OT.



Dans le cadre de cet accord, les 2 groupes pourront bénéficier de la complémentarité de leurs solutions et savoir-faire pour mieux prévenir, détecter et réagir aux attaques dans un contexte où les données informatiques sont de plus en plus sensibles et le bon fonctionnement des sites industriels menacé.



Cette collaboration IT/OT inscrit Cybelius et la branche software de Gfi Informatique dans une démarche commune, en proposant une offre complète 100% française et interopérable.





