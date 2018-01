10-01-2018 10:00 Gimv signe un accord pour la cession de sa participation dans Mackevision à Accenture

Gimv, avec d'autres actionnaires, s'est contractuellement engagé à vendre sa participation dans Mackevision à Accenture. Basé en Allemagne, Mackevision est l'un des leaders du marché de l'imagerie générée par ordinateur (CGI). Cette acquisition permettra à Accenture Interactive de compléter son offre de production de contenu et de services numériques avec une technologie de pointe et renforcera sa capacité à créer des expériences clients engageantes.

Fondée en 1994, Mackevision (www.mackevision.com) s'appuie sur une équipe de plus de 500 collaborateurs répartis entre ses différents sites implantés en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Chine et au Japon. L'entreprise conçoit et produit des images 3D de haute qualité, des animations et des effets spéciaux destinés à la création d'images, de films et d'applications interactives dans des domaines comme la vente et le marketing, la configuration de produits en ligne, les showrooms virtuels et les expériences en point de vente. Mackevision compte parmi ses clients des marques de renommée mondiale, notamment dans l'automobile, l'un des tous premiers secteurs à avoir adopté l'animation générée par ordinateur et la technologie du « Digital Twin ». Depuis les systèmes de configuration de véhicules en ligne jusqu'aux showrooms virtuels pour les concessionnaires en passant par les expériences produits de type AR/VR et la création d'images pour l'élaboration de catalogues, l'entreprise a démontré toutes les possibilités qu'offre la réalité virtuelle. Mackevision a aussi été salué internationalement pour sa participation à la série « Game of Thrones », travail pour lequel il lui a été décerné un Emmy.

Depuis l'investissement de Gimv en 2014, Mackevision s'est développé à l'international. Elle a non seulement ouvert des filiales en Chine, en Corée du Sud et au Japon, mais a également renforcé son organisation en complétant son équipe dirigeante et en se professionnalisant. D'autre part, Mackevision a affiché une croissance spectaculaire puisqu'elle a pratiquement triplé son chiffre d'affaires et capté des clients de premier plan dans toutes les régions du monde.

« Les efforts de Gimv pour comprendre véritablement notre entreprise, notre activité et nos employés dotaient notre alliance d'une forte valeur ajoutée », signale Armin Pohl, PDG de Mackevision. 'Nous sommes très reconnaissants à Gimv pour sa collaboration tout au long de notre partenariat au cours des trois dernières années. Nous avons réussi à mettre en œuvre notre stratégie de croissance ainsi qu'à renforcer notre leadership sur le marché, notre rentabilité et notre capacité d'innovation. L'acquisition par Accenture constitue logiquement l'étape suivante de notre stratégie. Ensemble, nous sommes prêts à faire passer notre entreprise dans la prochaine phase de son développement».

« Le management de Mackevision a accompli un travail important pour amener l'entreprise jusqu'à la position qu'elle occupe aujourd'hui, celle de leader de marché mondial et fournisseur de référence des principaux OEM's automobiles », commente Eric de La Vigne, Principal chez Gimv. « Nous sommes convaincus que le partenariat avec Accenture aidera l'entreprise à continuer à se développer dans le secteur automobile mais aussi à conquérir de nouveaux marchés et à profiter pleinement de l'offre complémentaire de son nouvel actionnaire. »

« La coopération avec le management de Mackevision peut être considérée comme un véritable exemple associant différents facteurs de réussite. Premièrement - et il s'agit d'un facteur essentiel - un objectif commun clair et très ambitieux avait été établi concernant le développement de l'entreprise. Deuxièmement, la complémentarité des deux partenaires a donné lieu à une collaboration fructueuse reposant sur une profonde confiance réciproque. Enfin, notre coopération a toujours été enrichissante et agréable. C'est pourquoi nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble et heureux d'avoir trouvé avec Accenture le meilleur actionnaire possible pour poursuivre le développement de Mackevision », ajoute Sven Oleownik, Head of Gimv Allemagne.

Sur toute la période de détention, l'investissement dans Mackevision a produit un rendement bien supérieur au rendement moyen à long terme de Gimv et a eu un effet positif sur la valeur des fonds propres au 30 septembre 2017, qui s'élève à environ 0,7 euro par action Gimv.

L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles. Aucun autre détail financier ne sera divulgué sur cette opération.