Gimv : cession de la participation dans Mackevision

10/01/2018 | 10:17

Gimv annonce qu'avec d'autres actionnaires, il s'est contractuellement engagé à vendre à Accenture sa participation dans Mackevision, société allemande d'image générée par ordinateur (CGI), transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.



Cette acquisition permettra à Accenture Interactive de compléter son offre de production de contenu et de services numériques avec une technologie de pointe et renforcera sa capacité à créer des expériences clients engageantes.



Sur la période de détention, l'investissement dans Mackevision a produit un rendement bien supérieur au rendement moyen à long terme de Gimv et a eu un effet positif sur la valeur des fonds propres au 30 septembre 2017, qui s'élève à environ 0,7 euro par action Gimv.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.