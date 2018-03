Givaudan : La valeur du jour à Paris - NATUREX cueilli par GIVAUDAN

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NATUREX 40.84% 133.8 7.26%

0 0

Naturex bondit de 40,8% à 133,80 euros pour s'approcher du prix de l'offre à 135 euros lancée par Givaudan sur 40% de son capital. Ce prix, qui représente une prime de 42% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier, valorise le spécialiste français des ingrédients naturels environ 1,3 milliard d'euros. Le groupe suisse lancera ensuite une offre de retrait obligatoire sur le solde. Cette opération de rapprochement a reçu le soutien du conseil d'administration ainsi que de l'équipe dirigeante de Naturex. A Zurich, Givaudan cède en revanche 0,6% à 2 137 francs suisses.Les investisseurs semblent juger élevé le prix consenti par la société suisse. Dans une note publiée ce matin, LCM a d'ailleurs salué "l'offre généreuse de Givaudan", qui incite le broker à ajuster sa recommandation sur Naturex de Neutre à Apporter."Dans un monde en plein déplacement vers le naturel, l'aspect pure player du français et sa spécialisation vers des produits à toujours plus forte valeur ajoutée ont séduit le leader mondial des ingrédients qui cueille Naturex sur le chemin de son plan 2020", a commenté le bureau d'études.Cette opération de rapprochement s'inscrit dans le cadre de la stratégie Givaudan 2020 visant à renforcer ses capacités dans le domaine des arômes naturels et donnera naissance à un leader incontestable dans le domaine des extraits et ingrédients naturels. Naturex complète les capacités du groupe suisse avec son solide portefeuille d'extraits de plantes et d'ingrédients naturels dans les secteurs de l'alimentation et de la boisson, de la nutrition et de la santé et des soins personnels."Ce rapprochement traduit une cohérence stratégique forte et a pour ambition de donner naissance à un leader dans le domaine des ingrédients naturels", a déclaré Olivier Rigaud, directeur général de Naturex.