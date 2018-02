GKN : pourrait accepter une prolongation de l'offre de Melrose

Données financières ( GBP) CA 2017 10 007 M EBIT 2017 684 M Résultat net 2017 390 M Dette 2017 847 M Rendement 2017 2,29% PER 2017 18,43 PER 2018 17,23 VE / CA 2017 0,78x VE / CA 2018 0,75x Capitalisation 6 965 M Graphique GKN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GKN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 4,26 GBP Ecart / Objectif Moyen 5,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Anne L. Stevens Chief Executive Officer & Director Michael John Turner Chairman Gavin Wesson Senior Vice President-Operations & Programmes Jos Sclater Executive Director & Group Finance Director William James Hoy Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GKN 26.96% 9 725 CONTINENTAL 0.29% 55 357 DENSO CORP -3.65% 48 249 DELPHI AUTOMOTIVE 10.44% 24 907 HYUNDAI MOBIS CO., LTD. --.--% 21 870 MAGNA INTERNATIONAL INC. -5.13% 19 463