Acquisition d'EVEN PRO, organisateur de salons dans l'industrie : à la veille de l'ouverture du premier Global Industrie à Paris, GL events se renforce sur la filière.

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT, ANNONCE L'ACQUISITION D'EVEN PRO, ORGANISATEUR DE SALONS DANS L'INDUSTRIE EN REGION.

Après l'acquisition en 2017 des salons TOLEXPO et MIDEST, regroupés avec INDUSTRIE et SMART INDUSTRIE sous la bannière du nouveau GLOBAL INDUSTRIE qui ouvre ses portes le 27 mars à Paris Nord Villepinte, GL events annonce l'acquisition d'EVEN PRO, organisateur de salons de l'industrie en région. Le groupe renforce ainsi sa présence sur la filière en fédérant les acteurs et dynamisant leur capacité de développement économique.

EVEN PRO, ORGANISATEUR DE SALONS DE LA FILIERE INDUSTRIE EN REGION



Créé en 2006, EVEN PRO développe des salons professionnels : SEPEM Industries (Services, Equipements, Process et Maintenance), VRAC TECH EXPO (Technologies des poudres, granulés et liquides en vrac) et prochainement PHARMACOSMETECH (Industries pharmaceutiques et cosmétiques), une activité de gestion de bases de données destinées aux industriels ainsi qu'un salon permanent en ligne. EVEN PRO compte une vingtaine de collaborateurs et annonce un chiffre d'affaires supérieur à 9M€ pour l'exercice en cours après une croissance de 50% en deux ans.

Les salons organisés par EVEN PRO sont présents à Angers, Avignon, Chartres, Colmar, Douai, Grenoble, Le Mans, Macon, Rouen et Toulouse. Ils ont accueilli 3374 exposants et près de 32 000 visiteurs.

global industrie : la stratégie de renforcement de la filière



L'acquisition d'EVEN PRO s'inscrit dans la stratégie de développement de GL events de renforcement de la filière industrie en France avec des événements de proximité, en cohérence et synergie avec le lancement de GLOBAL INDUSTRIE, le plus grand rassemblement industriel multisectoriel en France. Le groupe illustre son engagement dans la promotion de l'industrie avec cet événement soutenu par les professionnels de la filière, l'état, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles.

GLOBAL INDUSTRIE fédère 4 salons dont les positionnements, identités et spécificités sont conservés : MIDEST, SMART INDUSTRIES, INDUSTRIE & TOLEXPO. Avec 2 700 exposants (dont 25 % d'internationaux) sur plus de 100 000 m² d'exposition (5 halls de Paris Nord Villepinte), GLOBAL INDUSTRIE attend 50 000 visiteurs professionnels et plus de 7 000 jeunes étudiants.

