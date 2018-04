Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : 286M, confirmation d'une croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 7%

GL EVENTS (ISIN : FR0000066672 - MNEMO : GLO), GROUPE INTEGRE DES METIERS DE L'EVENEMENT ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018.

CA T1 (M€) 2018

publié 2017

publié 2016

publié

Var.

18/17 Var.

18/16 LIVE 125,4 119,3 101,4 +5,1% +23,6% EXHIBITIONS 78,3 88,5 63,6 -11,6% +23,2% VENUES 82,3 75,3 71,2 +9,4% +15,7% TOTAL CONSOLIDE

286,0 283,2 236,2 +1,0% +21,1%

Au 1er trimestre 2018, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 286M€ en hausse de +1% et +0,3% à périmètre et taux de change constant[1].

Progression de live et venues - exhibitions en croissance a biennalité comparable

GL EVENTS LIVE réalise un chiffre d'affaires de 125,4M€ en progression de 5,1% et quasi stable à pcc[1](-1,4%) avec la poursuite de l'intégration des sociétés acquises en 2017. Ce pôle a notamment réalisé des prestations pour le SIHH de Genève, les salons de l'Agriculture, Maison et Objet, le Saut Hermès à Paris, une convention Dassault et les JO en Corée. Il a par ailleurs délivré le chantier des Jeux du Commonwealth en Australie.

GL EVENTS EXHIBITIONS démontre son dynamismeavec 78,3M€ de chiffre d'affaires au 1er trimestre, dans une année sans SIRHA (-11,6% et -6,9% à pcc[1]) mais avec le développement notamment de Global industrie, dont les différents indicateurs ont confirmé les attentes du groupe et des exposants. La prochaine édition de mars 2019 à Eurexpo Lyon s'annonce ainsi sous les meilleurs auspices. Dans le même temps, les salons Première Vision, CFIA de Rennes, Sepem Industrie Grenoble, Eurobois et MADE Paris ont confirmé leur ancrage fort sur leurs marchés.

GL events Exhibitions entame l'intégration d'Even Pro et FISA (Chili), acquisitions récemment annoncées et poursuit le développement de nouveaux produits comme le SIRHA Green lancé à Lyon en juin prochain.

GL EVENTS VENUES enregistre un chiffre d'affaires de 82,3M€ en progression de 9,4% (11,4% à pcc[1]). En complément du travail commercial de fond qui permet à ce pôle de solidifier sa base récurrente d'activité, GL events Venues a accueilli d'importants événements à Budapest, Barcelone, Lyon, Toulouse, La Haye et Sao Paulo. Il développe également dans son réseau de sites des nouveaux concepts comme « La Place » au Palais Brongniart qui est conçue comme un lieu d'échanges privilégiés des startups et des acteurs établis dans la finance.

perspectives

Les réalisations de ce 1er trimestre, l'intégration des acquisitions réalisées en 2017 et au 1er trimestre 2018 et le calendrier des salons et événements aménagés, organisés ou accueillis permettent à GL events de confirmer une croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure à 7% pour l'année 2018.

dividende

Le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 24 mai 2018, la distribution d'un dividende de 0,65€ par action au titre de l'exercice 2017, correspondant à un taux de distribution de 43% et un rendement de 2,6% par rapport au cours actuel.

Il proposera sur option le paiement de ce dividende en actions, les principaux actionnaires ayant déjà précisé qu'ils opteraient pour ce mode de paiement, contribuant ainsi à renforcer la structure financière du groupe et limiter le cash out.

Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale, les actions nouvelles seront émises à un prix égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé le 24 mai 2018, diminuée du montant du dividende.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

ASSEMBLEE GENERALE - 24 MAI 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE - 18 JUILLET 2018 APRES BOURSE



[1]taux de change 2018 appliqué au chiffre d'affaires 2017 et chiffre d'affaires 2017 reconstitué selon périmètre actuel